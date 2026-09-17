<p>W dwie\u015bcie pierwszym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer dochodzi do siebie po zatruciu, ale coraz trudniej jest jej ukrywa\u0107 przed Cihanem prawd\u0119 o dziecku. Tymczasem m\u0119\u017cczyzna wraz z Sinem zaczynaj\u0105 uwa\u017cniej przygl\u0105da\u0107 si\u0119 jej relacji z Melihem. Ten z kolei pr\u00f3buje ustali\u0107, kto dostarczy\u0142 zatrute ciasto, i wpada na szokuj\u0105cy trop. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD<\/a>.<\/p>