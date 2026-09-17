<p class="ql-align-justify">W dwie\u015bcie pierwszym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Engin otrzymuje nagranie z monitoringu kliniki. To, co na nim dostrzega, szokuje nie tylko jego, ale te\u017c Sil\u0119. Po ich rozmowie z Hancer i Melihem prawnik nabiera przekonania, \u017ce zbli\u017ca si\u0119 do wyja\u015bnienia tajemnicy \u015bmierci Yasemin. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD<\/a>.<\/p><p><\/p>