<p>Engin robi kolejny krok w swoim \u015bledztwie dotycz\u0105cym Beyzy. Chce zdoby\u0107 materia\u0142 genetyczny kobiety i jej dziecka, aby sprawdzi\u0107, czy Beyza rzeczywi\u015bcie jest jego matk\u0105. W tym samym czasie Derya staje przed zupe\u0142nie innym problemem. Kobieta daje si\u0119 przekona\u0107 do zakupu salonu fryzjerskiego i jest bliska podpisania bardzo niekorzystnej umowy. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD. <\/a><\/p>