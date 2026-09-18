<p>Cihan coraz mocniej naciska na Hancer. Kobieta chcia\u0142a powiedzie\u0107 mu prawd\u0119 o swoim dziecku, ale w ostatniej chwili zrezygnowa\u0142a. Teraz Cihan sam wraca do ich wcze\u015bniejszej rozmowy i pr\u00f3buje si\u0119 dowiedzie\u0107, co chcia\u0142a mu wyzna\u0107. R\u00f3wnocze\u015bnie Melih musi zmierzy\u0107 si\u0119 z uczuciami Sinem, kt\u00f3ra wraca do wydarze\u0144 sprzed jego \u015blubu. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD. <\/a><\/p>