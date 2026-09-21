<p>W 204. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d atmosfera mi\u0119dzy Cihanem, Hancer a Beyz\u0105 robi si\u0119 coraz bardziej napi\u0119ta. Cihan chce si\u0119 dowiedzie\u0107 od by\u0142ej \u017cony, co tak naprawd\u0119 pr\u00f3bowa\u0142a mu powiedzie\u0107. Nagle pojawia si\u0119 Beyza i sk\u0142ada m\u0119\u017cowi ofert\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>