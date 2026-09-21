<p>W 204. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Engin decyduje si\u0119 na powa\u017cn\u0105 rozmow\u0119 z Cihanem. Prawnik pr\u00f3buje przekona\u0107 go, \u017ce Beyza mog\u0142a ukrywa\u0107 przed nim prawd\u0119 o swojej ci\u0105\u017cy. Cihan nie chce uwierzy\u0107 w takie oskar\u017cenia. Mimo to przyjaciel nie zamierza si\u0119 wycofa\u0107 i prosi go o przys\u0142ug\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>