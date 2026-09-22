<p>W dwie\u015bcie pi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan zaczyna \u0142\u0105czy\u0107 fakty i wraca do rozmowy z Enginem. Prawnik przypomina mu o bransoletce znalezionej w mieszkaniu Yasemin i sugeruje, \u017ce mog\u0142a nale\u017ce\u0107 do Beyzy. Cihan nie potrafi przesta\u0107 o tym my\u015ble\u0107 i po powrocie do rezydencji przeszukuje pok\u00f3j \u017cony. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>