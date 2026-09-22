<p>W dwie\u015bcie pi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza pr\u00f3buje przekona\u0107 Cihana, \u017ce Hancer i Engin niepotrzebnie zasiali w jego g\u0142owie w\u0105tpliwo\u015bci. Kobieta gra na emocjach m\u0119\u017ca i przypomina mu, \u017ce Cihan Gurur jest jego synem. Tym razem jednak jej s\u0142owa nie wystarczaj\u0105. M\u0119\u017cczyzna podejmuje decyzj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 bada\u0144. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>