<p>W dwie\u015bcie sz\u00f3stym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza przyje\u017cd\u017ca do Nusreta, kt\u00f3ry ma dla niej szokuj\u0105c\u0105 wiadomo\u015b\u0107. M\u0119\u017cczyzna zamierza w nocy odkopa\u0107 gr\u00f3b Yoncy i zdoby\u0107 materia\u0142 potrzebny do bada\u0144 DNA. Kobieta jest przera\u017cona, ale ostatecznie zgadza si\u0119 pom\u00f3c ojcu. Otwarcie grobu przynosi jednak zupe\u0142nie nieoczekiwany zwrot akcji. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>