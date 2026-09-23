<p>W dwie\u015bcie sz\u00f3stym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Yonca realizuje sw\u00f3j plan i porywa dziecko z rezydencji. Zakrada si\u0119 noc\u0105 do pokoju Beyzy i zabiera swojego syna. Podczas ucieczki zauwa\u017ca j\u0105 jednak Cihan. Kobieta nie ma poj\u0119cia, gdzie mo\u017ce si\u0119 schowa\u0107. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>