<p>W dwie\u015bcie si\u00f3dmym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Yonca znajduje schronienie w mieszkaniu m\u0119\u017ca. Chce przeczeka\u0107 tam kilka dni razem z dzieckiem, a nast\u0119pnie uciec z nim autobusem. Tymczasem Hancer podczas przes\u0142uchania przypomina sobie szczeg\u00f3\u0142y niespodziewanej wizyty Yoncy. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>