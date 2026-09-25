<p>W dwie\u015bcie \u00f3smym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer pojawia si\u0119 w rezydencji i postanawia powiedzie\u0107 wszystkim, co wydarzy\u0142o si\u0119 poprzedniego dnia. Kobieta przyznaje, \u017ce odwiedzi\u0142a j\u0105 Yonca, kt\u00f3ra mia\u0142a przy sobie du\u017c\u0105 torb\u0119. Tymczasem Beyza zostaje wezwana na policj\u0119. Jej zachowanie ma powa\u017cne konsekwencje. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>