<p>W dwie\u015bcie \u00f3smym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Derya sp\u0119dza samotny dzie\u0144 w domu. Kobieta wci\u0105\u017c nie mo\u017ce pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017ce straci\u0142a szans\u0119 na zakup salonu urody. Niespodziewanie do jej drzwi puka Mukadder, kt\u00f3ra od razu przechodzi do konkret\u00f3w. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>