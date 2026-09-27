<p>W 209. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Mukadder odwiedza Nusreta i Beyz\u0119 w areszcie. Oznajmia im, \u017ce od tej pory ka\u017cdy musi radzi\u0107 sobie sam. Tymczasem Yonca dzwoni do Hancer i prosi j\u0105 o spotkanie z Cihanem. Kiedy oboje docieraj\u0105 na miejsce, dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017ce kobieta jest na dachu budynku. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>