<p>W 209. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan pr\u00f3buje przekona\u0107 Yonc\u0119, aby zesz\u0142a z dachu i odda\u0142a dziecko. Kobieta twierdzi, \u017ce to jej syn i nie zamierza nikomu go odda\u0107. Po zatrzymaniu opowiada policji o tym, co spotka\u0142o j\u0105 z r\u0105k Nusreta. Tymczasem Cihan zaczyna przypomina\u0107 sobie inne wydarzenia. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>