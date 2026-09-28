<p>W dwie\u015bcie dziesi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan zaczyna podejrzewa\u0107, \u017ce Mukadder mo\u017ce by\u0107 zamieszana w spisek Beyzy. Sila zwraca uwag\u0119 Enginowi, \u017ce spok\u00f3j seniorki rodu w tej sytuacji jest niepokoj\u0105cy. Tymczasem Cihan postanawia sam porozmawia\u0107 z matk\u0105 i zapyta\u0107 o jej wiedz\u0119 na temat intrygi. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>