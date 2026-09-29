<p>W dwie\u015bcie jedenastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza i Nusret wychodz\u0105 z aresztu. Przed budynkiem czeka na nich Cihan, kt\u00f3ry natychmiast zabiera Beyz\u0119 do samochodu. M\u0119\u017cczyzna oznajmia, \u017ce rezydencja stanie si\u0119 teraz jej wi\u0119zieniem. Po powrocie do domu posuwa si\u0119 jeszcze dalej. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>