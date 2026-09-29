<p>W dwie\u015bcie jedenastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Mukadder odwiedza uwi\u0119zion\u0105 Beyz\u0119. Synowa prosi j\u0105 o pomoc w ucieczce. Gdy spotyka si\u0119 z odmow\u0105, pr\u00f3buje grozi\u0107 te\u015bciowej. Mukadder nie zamierza ust\u0105pi\u0107. Idzie z wizyt\u0105 do Nusreta i sk\u0142ada mu zaskakuj\u0105c\u0105 propozycj\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>