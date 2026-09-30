<p>W dwie\u015bcie dwunastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer poznaje histori\u0119 starszego ma\u0142\u017ce\u0144stwa, kt\u00f3re potrzebuje pomocy. Ich c\u00f3rka zgin\u0119\u0142a w wypadku, a od tego czasu stan zdrowia Hasibe znacznie si\u0119 pogorszy\u0142. Kobieta ma coraz wi\u0119ksze problemy z pami\u0119ci\u0105 i marzy o spokojnym miejscu z ogrodem. Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD.<\/a><\/p>