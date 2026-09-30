<p>W dwie\u015bcie dwunastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Sinem postanawia wyja\u015bni\u0107 tajemnic\u0119 listu znalezionego w skarbonce Mine. Kobieta chce wiedzie\u0107, czy Melih czeka\u0142 na ni\u0105 przed urz\u0119dem stanu cywilnego. Wkr\u00f3tce spotyka go i zaczyna wypytywa\u0107 by\u0142ego narzeczonego o jego \u017cycie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>