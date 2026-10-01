<p>W dwie\u015bcie trzynastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cemil znajduje list po\u017cegnalny zostawiony przez Dery\u0119. Pocz\u0105tkowo m\u0119\u017cczyzna nie wierzy, \u017ce \u017cona naprawd\u0119 mog\u0142a od niego odej\u015b\u0107. Z czasem jednak zaczyna rozumie\u0107 powag\u0119 sytuacji. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>