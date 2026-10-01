<p>W dwie\u015bcie trzynastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Engin zaczyna mie\u0107 wyrzuty sumienia. Dochodzi do wniosku, \u017ce by\u0107 mo\u017ce za bardzo osacza Sil\u0119. Tymczasem ona oznajmia mu, \u017ce znalaz\u0142a now\u0105 prac\u0119. Wkr\u00f3tce dziewczyna trafia do plac\u00f3wki, gdzie poznaje tajemniczego pacjenta. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>