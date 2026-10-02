<p>W dwie\u015bcie czternastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Mine odkrywa, \u017ce jej ciocia Beyza jest uwi\u0119ziona w piwnicy. Kiedy schodzi na d\u00f3\u0142, kobieta w przyp\u0142ywie bezsilnej z\u0142o\u015bci atakuje j\u0105. Sinem dowiaduje si\u0119 o wszystkim i postanawia zareagowa\u0107. Jednak Beyza wykorzystuje sytuacj\u0119, aby spr\u00f3bowa\u0107 przeci\u0105gn\u0105\u0107 szwagierk\u0119 na swoj\u0105 stron\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>