<p>W dwie\u015bcie czternastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan odwiedza Hasibe i Ishana, aby spe\u0142ni\u0107 kulinarne marzenie starszej kobiety. Na miejscu czeka go jednak niespodzianka, poniewa\u017c drzwi otwiera mu Hancer w fartuchu ubrudzonym m\u0105k\u0105. Podczas wsp\u00f3lnego lepienia i jedzenia pierog\u00f3w m\u0119\u017cczyzna zaczyna wspomina\u0107 rodzinne chwile. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>