<p>W 215. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d spokojny wiecz\u00f3r u Hasibe nieoczekiwanie zamienia si\u0119 w seri\u0119 trudnych rozm\u00f3w. Cihan pr\u00f3buje si\u0119 dowiedzie\u0107, co naprawd\u0119 czuje Hancer. By\u0142y m\u0105\u017c sugeruje, \u017ce jej emocje s\u0105 widoczne nawet dla Hasibe i Ihsana. Chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej przed domem pojawia si\u0119 Sinem, kt\u00f3ra nie szcz\u0119dzi okrutnych s\u0142\u00f3w. O<a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">gl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>