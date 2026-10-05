<p>W dwie\u015bcie szesnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d ca\u0142a rodzina zbiera si\u0119 w rezydencji. Cihan odebra\u0142 ju\u017c wynik testu DNA, kt\u00f3ry ma rozstrzygn\u0105\u0107, czy Beyza jest biologiczn\u0105 matk\u0105 dziecka. Kobieta jest przera\u017cona i pr\u00f3buje znale\u017a\u0107 spos\u00f3b na ucieczk\u0119. Tymczasem do rezydencji przyje\u017cd\u017caj\u0105 kolejni go\u015bcie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>