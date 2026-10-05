<p>W dwie\u015bcie szesnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Derya nadal ukrywa si\u0119 przed Nusretem. Sp\u0119dza noc w kom\u00f3rce, a trudne warunki sprawiaj\u0105, \u017ce zaczyna traci\u0107 si\u0142y. W pewnym momencie postanawia, \u017ce zg\u0142osi si\u0119 na policj\u0119 i wyjawi sekret. Niespodziewanie z pomoc\u0105 przychodzi jej Cemil. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>