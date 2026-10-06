<p>W dwie\u015bcie siedemnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan odczytuje wynik testu DNA. Z dokumentu wynika, \u017ce Beyza jest biologiczn\u0105 matk\u0105 dziecka. Kobieta nie mo\u017ce uwierzy\u0107 w to, co widzi, jednak jej triumf nie trwa d\u0142ugo. Mukadder ujawnia, \u017ce Yonca zmieni\u0142a zeznania, ale w zamian za\u017c\u0105da\u0142a spe\u0142nienia konkretnych warunk\u00f3w. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>