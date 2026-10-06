<p>W dwie\u015bcie siedemnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan zmaga si\u0119 z ogromnymi wyrzutami sumienia. Nie mo\u017ce pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017ce zw\u0105tpi\u0142, i\u017c Cihan Gurur jest jego synem. Tymczasem Hancer boi si\u0119, \u017ce przez swoje wcze\u015bniejsze s\u0142owa bezpowrotnie straci z nim kontakt. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>