<p>W 218. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza opuszcza rezydencj\u0119 razem z Cihanem Gururem i udaje si\u0119 do swojego ojca. Nusret nie jest zadowolony z wizyty i \u017c\u0105da, aby zabra\u0142a dziecko z jego domu. C\u00f3rka pokazuje mu dokument podpisany przez jej m\u0119\u017ca. Nied\u0142ugo p\u00f3\u017aniej Cihan osobi\u015bcie pojawia si\u0119 w domu te\u015bcia, ale nie zastaje tam \u017cony. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>