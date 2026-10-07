<p>W 218. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer pr\u00f3buje porozmawia\u0107 z Cihanem i przeprosi\u0107 go za swoje zachowanie. Ten jednak nie chce jej ani s\u0142ucha\u0107, ani widzie\u0107. Tymczasem Beyza zaczyna realizowa\u0107 postanowienia umowy, kt\u00f3r\u0105 zawar\u0142a z m\u0119\u017cem jeszcze przed badaniem DNA. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>