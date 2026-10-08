<p>W 219. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan bezskutecznie pr\u00f3buje skontaktowa\u0107 si\u0119 z Beyz\u0105. Zrezygnowany jedzie do biura, gdzie czeka na niego Engin. Prawnik chce porozmawia\u0107 z przyjacielem o ucieczce. Rozmowa szybko przeradza si\u0119 w k\u0142\u00f3tni\u0119, a ta w b\u00f3jk\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>