<p>W 219. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza ukrywa si\u0119 przed Cihanem u Yoncy. Kobieta pozwala jej zosta\u0107, poniewa\u017c mo\u017ce zobaczy\u0107 syna. Nied\u0142ugo p\u00f3\u017aniej mi\u0119dzy nimi dochodzi do ostrej k\u0142\u00f3tni o dziecko. Yonca traci cierpliwo\u015b\u0107 i ostrzega Beyz\u0119, \u017ce je\u015bli ta jeszcze raz \u017ale potraktuje ch\u0142opca, poniesie konsekwencje. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>