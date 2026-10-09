<p>W dwie\u015bcie dwudziestym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan otrzymuje pozew rozwodowy Beyzy. Wpada w furi\u0119 i oskar\u017ca Hancer, \u017ce za wszelk\u0105 cen\u0119 chce by\u0107 jak najbli\u017cej niego. Kobieta nie wytrzymuje i wymierza mu policzek. P\u00f3\u017aniej Cihan kontaktuje si\u0119 z adwokatk\u0105 Beyzy. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>