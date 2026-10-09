<p>W dwie\u015bcie dwudziestym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00f3buje pom\u00f3c Cihanowi. Chce naprawi\u0107 jego relacj\u0119 z Beyz\u0105 i doprowadzi\u0107 do jej powrotu do rezydencji. Nie spodziewa si\u0119 jednak, \u017ce kobieta zastawi\u0142a na ni\u0105 pu\u0142apk\u0119. W parku Hancer znajduje kopert\u0119, a jej zawarto\u015b\u0107 wprawia j\u0105 w os\u0142upienie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>