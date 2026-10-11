<p>W 221. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza kontaktuje si\u0119 z Yonc\u0105 i wypytuje j\u0105 o ubrania dla Cihana Gurura. Chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej wysy\u0142a Cihanowi wiadomo\u015b\u0107 i proponuje spotkanie w parku. M\u0119\u017cczyzna zjawia si\u0119 na miejscu, ale nigdzie nie widzi \u017cony. Nagle jego oczom ukazuje si\u0119 w\u00f3zek ch\u0142opca, kt\u00f3ry stacza si\u0119 z g\u00f3rki. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>