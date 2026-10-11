<p>W 221. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Derya prosi Hancer o pomoc w zdobyciu pieni\u0119dzy na w\u0142asny salon fryzjerski. Szwagierka zgadza si\u0119 sprawdzi\u0107, co mog\u0142aby zrobi\u0107. P\u00f3\u017aniej przypadkiem odkrywa, \u017ce w\u0142a\u015bcicielk\u0105 innego salonu zosta\u0142a Yonca. Zastanawia si\u0119, sk\u0105d kobieta mia\u0142a pieni\u0105dze na ten zakup. Wkr\u00f3tce dzwoni telefon, kt\u00f3ry przynosi kolejne pytania. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>