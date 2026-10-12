<p>W 222. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Mukadder nie ustaje w pr\u00f3bach sprowadzenia Beyzy do rezydencji. Prosi Gulsum, aby zadzwoni\u0142a do kobiety i dowiedzia\u0142a si\u0119, gdzie przebywa. Tymczasem Hancer zaczyna podejrzewa\u0107, \u017ce Beyza przebywa z dzieckiem u Yoncy. Wkr\u00f3tce przed rezydencj\u0105 dochodzi do niepokoj\u0105cych wydarze\u0144. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>