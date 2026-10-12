<p>W 222. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan trafia do szpitala po ataku serca. Gdy jego stan si\u0119 stabilizuje, Hancer prosi lekarza o mo\u017cliwo\u015b\u0107 kr\u00f3tkiej rozmowy z pacjentem. Nast\u0119pnie przekazuje mu wa\u017cn\u0105 wiadomo\u015b\u0107. Cihan nie zamierza czeka\u0107 i natychmiast opuszcza szpital. Tymczasem Melih odbywa trudn\u0105 rozmow\u0119 z \u017con\u0105. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>