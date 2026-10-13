<p>W 223. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan wraca do rezydencji po nieudanym spotkaniu z Beyz\u0105. Wyznaje matce, \u017ce \u017cona zgodzi si\u0119 wr\u00f3ci\u0107 do domu tylko pod warunkiem spotkania z Hancer. Mukadder pr\u00f3buje przekona\u0107 syna, aby wykaza\u0142 si\u0119 wi\u0119ksz\u0105 wyrozumia\u0142o\u015bci\u0105. Zdeterminowana kobieta postanawia sama porozmawia\u0107 z synow\u0105. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>