<p>W 223. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Engin postanawia odwiedzi\u0107 Cihana, gdy dowiaduje si\u0119 o jego pobycie w szpitalu. Podczas rozmowy m\u0119\u017cczy\u017ani pr\u00f3buj\u0105 odbudowa\u0107 swoj\u0105 przyja\u017a\u0144. Cihan zdradza, \u017ce zamierza rozwie\u015b\u0107 si\u0119 z Beyz\u0105. Przyjaciel ostrzega go jednak, \u017ce uzyskanie opieki nad ma\u0142ym dzieckiem nie b\u0119dzie proste. W tym samym czasie Sila przeszukuje rezydencj\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>