<p>W 224. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Mukadder postanawia osobi\u015bcie poprosi\u0107 Hancer o pomoc w sprawie Beyzy. Cho\u0107 Melih nie jest zachwycony wizyt\u0105 starszej kobiety, ostatecznie pozwala na rozmow\u0119 z jego \u017con\u0105. Hancer zgadza si\u0119 na pro\u015bb\u0119 by\u0142ej te\u015bciowej. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD. <\/a><\/p>