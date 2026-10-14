<p>W 224. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan nie chce zgodzi\u0107 si\u0119 na warunek, jaki postawi\u0142a mu Beyza. Hancer pr\u00f3buje przekona\u0107 go, \u017ce powinien ust\u0105pi\u0107 ze wzgl\u0119du na dziecko. Do sprawy w\u0142\u0105cza si\u0119 r\u00f3wnie\u017c Mukadder, kt\u00f3ra za wszelk\u0105 cen\u0119 chce sprowadzi\u0107 wnuka z powrotem do domu. Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD. <\/a><\/p>