<p>W 225. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan postanawia spe\u0142ni\u0107 \u017c\u0105danie Beyzy. Odwiedza \u017con\u0119 i zapewnia, \u017ce z Hancer nic go ju\u017c nie \u0142\u0105czy. Tymczasem Hancer spotyka w firmie Yigita z bukietem r\u00f3\u017c. Szybko si\u0119 domy\u015bla, dla kogo s\u0105 te kwiaty. Cihan nie zamierza oszcz\u0119dza\u0107 jej z\u0142o\u015bliwo\u015bci. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>