<p>W 225. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Sila postanawia wykorzysta\u0107 wizyt\u00f3wk\u0119 Fusun Kaby i odwiedza plac\u00f3wk\u0119, w kt\u00f3rej kobieta pracuje. Podst\u0119pem pr\u00f3buje nak\u0142oni\u0107 j\u0105 do przeprowadzenia zabiegu, ale lekarka szybko nabiera podejrze\u0144. Nied\u0142ugo p\u00f3\u017aniej Fusun kontaktuje si\u0119 z Beyz\u0105, by wyja\u015bni\u0107 sytuacj\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>