<p>W 226. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d nadchodzi dzie\u0144 zar\u0119czyn Beyzy. Kobieta z niecierpliwo\u015bci\u0105 czeka na Cihana i z rado\u015bci\u0105 dogl\u0105da przygotowa\u0144 do uroczysto\u015bci. M\u0119\u017cczyzna ma jednak wobec niej zupe\u0142nie inne plany. Hancer dotrzymuje s\u0142owa i razem z Mukadder oraz Sinem jedzie do domu Nusreta. Gdy na miejscu pojawia si\u0119 Yigit z pude\u0142kiem obr\u0105czek, Beyza wpada w furi\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>