<p>W 226. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer dostrzega, \u017ce jej m\u0105\u017c jest w ogrodzie razem z Sinem. Melih pr\u00f3buje si\u0119 t\u0142umaczy\u0107. Nast\u0119pnego dnia \u017cona zaskakuje go propozycj\u0105 ucieczki. Przekonuje, \u017ce dalszy pobyt w tym miejscu jest udr\u0119k\u0105 zar\u00f3wno dla niej, jak i dla nienarodzonego dziecka. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>