<p>W 227. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Derya wpada na pomys\u0142, kt\u00f3ry mo\u017ce zrujnowa\u0107 wielki dzie\u0144 Yoncy. Kobieta nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017ce wymarzony salon trafi\u0142 w r\u0119ce rywalki. Gdy dowiaduje si\u0119, \u017ce Hatice przygotowuje pocz\u0119stunek na uroczyste otwarcie lokalu, wpada na pewien pomys\u0142. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>