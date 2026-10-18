<p>W 227. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza spotyka si\u0119 z Fusun, kt\u00f3ra ma wobec niej powa\u017cne pretensje. Lekarka oskar\u017ca j\u0105 o zniszczenie jej \u017cycia. Ca\u0142ej rozmowie z ukrycia przygl\u0105da si\u0119 Sila, kt\u00f3ra fotografuje obie kobiety. P\u00f3\u017aniej zakrada si\u0119 do firmy i zostawia w gabinecie Cihana kopert\u0119 ze zdj\u0119ciami. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>