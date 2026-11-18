W 253. odcinku serialu „Panna młoda” Engin nie zamierza pogodzić się z żądaniami Beyzy i postanawia sam interweniować. Jednak podczas rozmowy z Beren zauważa coś, co całkowicie zmienia kierunek jego podejrzeń. Kolczyki adwokatki przypominają mu pewien zestaw biżuteryjny. Czy ten szczegół pomoże mu odkryć prawdę? Oglądaj serial „Panna młoda” w TVP VOD.

